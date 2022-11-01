Тюменский студент разработал биостимулятор роста рыб

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Генетические решения для рыбных хозяйств предлагает студент Тюменского государственного университета. На реализацию своего проекта Владимир Яковлев получит 1 млн рублей по итогам конкурса "Студенческий стартап".

Студент разработал стимулятор на основе самореплицирующейся рибонуклеиновой кислоты, который позволит увеличить производственные показатели рыбных хозяйств. Молодой ученый отметил, что технология не нарушает и не геномодифицирует конечный продукт.

По условиям конкурса через год исследователи представят технологию производства и первые опытные образцы. Дальнейшее развитие проекта пройдет на базе биотехнологических предприятий.