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Тюменский студент разработал биостимулятор роста рыб

Общество, 13:43 10 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Генетические решения для рыбных хозяйств предлагает студент Тюменского государственного университета. На реализацию своего проекта Владимир Яковлев получит 1 млн рублей по итогам конкурса "Студенческий стартап".

Студент разработал стимулятор на основе самореплицирующейся рибонуклеиновой кислоты, который позволит увеличить производственные показатели рыбных хозяйств. Молодой ученый отметил, что технология не нарушает и не геномодифицирует конечный продукт.

По условиям конкурса через год исследователи представят технологию производства и первые опытные образцы. Дальнейшее развитие проекта пройдет на базе биотехнологических предприятий.

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# наука , ТюмГУ

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