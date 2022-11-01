18 врачей из Тюмени проведут осмотр и диагностику жителей Сладковского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18 врачей-специалистов из Тюмени проведут осмотр, диагностику жителей Сладковского района с 11 по 21 ноября в рамках проекта "Здоровое село", сообщает областной департамент здравоохранения.

Врачи назначат или внесут изменения в лечение, дадут рекомендации, при необходимости направят на медицинскую реабилитацию.

Важным аспектом проекта станет повышение и совершенствование знаний и практических навыков медицинских работников района. Тюменские специалисты проведут школы здоровья для пациентов, а для врачей района – мастер-классы и обучающие семинары по актуальным вопросам.

Для уточнения информации по работе выездной бригады можно обращаться по телефону регистратуры районной больницы : 8-(34555)-23-6-89.