Создать тактильные книги для детей с нарушениями зрения предлагают тюменцам

| Фото: группа "Пушкинка" ВКонтакте | Фото: группа "Пушкинка" ВКонтакте

Встреча по пошиву тактильных изданий для детей с нарушениями зрения пройдет в Центре семейного чтения им. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) в Тюмени 13 ноября в 11 часов. Поучаствовать в создании книг приглашают всех желающих, необходимые для пошива материалы и инструменты предоставят организаторы. Об этом ИА "Тюменская линия" рассказала главный библиотекарь отдела творческого развития читателей Софья Тарасевич.

"Сейчас мы завершаем работу над двумя экземплярами сказки Пушкина "Золотой петушок". С 2016 года мы сшили 13 книг разной тематики. Это серия "Дикие животные" — о зайце, еже, белке, волке, лисе и медведе; серия книг по живописи — о натюрморте, портрете и пейзаже; сказка Ивана Истомина "Черный и белый"; сказка Пушкина "О рыбаке и рыбке", — отметила она.

По словам Софьи Тарасевич, потребность в тактильных книгах для ребят с нарушениями зрения велика. Массовое производство таких книг в России отсутствует. Они создаются только силами волонтеров. Маленьким незрячим детям сложно сразу овладеть специализированным шрифтом Брайля, а мягкие тактильные книги становятся их мостиком в мир литературы. С объемными иллюстрациями ребята с удовольствием знакомятся на ощупь. Им нравится исследовать такие книги, придумывать свои сюжеты для игр с главными героями.

Созданные волонтерами книги хранятся в Специальной библиотеке для слепых в Тюмени. В ней зарегистрированы более сотни ребят с нарушениями зрения.

Влада Нерадовская