В Тюмени обнаружили наркопритон на улице Мельникайте

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наркопритон в одной из квартир по ул. Мельникайте в Тюмени обнаружили полицейские. В ходе обследования жилья зафиксированы 20 инъекционных шприцов и следы наркотических средств, сообщает региональное УМВД.

Как пояснил задержанный, ранее неоднократно судимый тюменец 1977 г. р., он регулярно предоставлял свою жилплощадь для употребления наркотических средств зависимым взамен на наркотики для личного употребления.

УМВД России по Тюменской области (скриншот видео) УМВД России по Тюменской области (скриншот видео)

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ "Организация притона для потребления наркотических средств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.