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Кооперативы "Кама" и "Импульс" в Ишимском районе получили новые молоковозы

Общество, 15:57 10 ноября 2022

Сергей Ломовцев в Telegram | Фото: Сергей Ломовцев в Telegram

Ключи от двух новых молоковозов получили сельскохозяйственные кооперативы "Кама" и "Импульс" в Ишимском районе. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Ломовцев в Telegram-канале.

Молоковозы стоимостью более 5 млн рублей были приобретены благодаря поддержке правительства Тюменской области на развитие сельскохозяйственной потребкооперации.

"Обновление автопарка кооперативов, несомненно, позволит улучшить качество закупаемого молока, снизить затраты кооперативов на обслуживание транспорта, а также обеспечить удобство сдатчикам", - отметил Сергей Ломовцев.

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# Ишимский район

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