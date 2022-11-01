Тюменский школьник стал лауреатом конференции имени Жореса Алфёрова
Николай Вохмин крайний слева | Фото: ТОГИРРО
Тюменский школьник Николай Вохмин стал лауреатом Всероссийской научно-практической конференции имени Жореса Алфёрова. В Санкт-Петербурге одаренному школьнику вручили диплом II степени в номинации "Инноватика".
Николай Вохмин представил экспертам работу "Обоснование оптимального способа межсменного хранения автомобиля на сжиженном природном газе на примере автобуса малого класса ГАЗЕЛЬ NEXT CITILINE".
Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференции школьников и студентов имени Жореса Алфёрова проводится научно-промышленным сообществом Санкт-Петербурга, сообщает ТОГИРРО.