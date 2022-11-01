  • 10 ноября 202210.11.2022четверг
  • USD61,0611
    EUR61,2445
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский школьник стал лауреатом конференции имени Жореса Алфёрова

Общество, 18:48 10 ноября 2022

ТОГИРРО Николай Вохмин крайний слева | Фото: ТОГИРРО

Тюменский школьник Николай Вохмин стал лауреатом Всероссийской научно-практической конференции имени Жореса Алфёрова. В Санкт-Петербурге одаренному школьнику вручили диплом II степени в номинации "Инноватика".

Николай Вохмин представил экспертам работу "Обоснование оптимального способа межсменного хранения автомобиля на сжиженном природном газе на примере автобуса малого класса ГАЗЕЛЬ NEXT CITILINE".

Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференции школьников и студентов имени Жореса Алфёрова проводится научно-промышленным сообществом Санкт-Петербурга, сообщает ТОГИРРО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конференция , одаренные школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:48 10.11.2022Тюменский школьник стал лауреатом конференции имени Жореса Алфёрова
18:36 10.11.2022Очаги лептоспироза и псевдомоноза обнаружены в Тюменской области
18:25 10.11.2022Тюменский экспортный форум объединит зарубежных и российских спикеров
18:03 10.11.2022Психологическую помощь и поддержку жители Тюменской области могут получать круглосуточно