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Очаги лептоспироза и псевдомоноза обнаружены в Тюменской области

Общество, 18:36 10 ноября 2022

Управление ветеринарии Тюменской области | Фото: Управление ветеринарии Тюменской области

Два эпизоотических очага обнаружили в регионе специалисты Тюменской областной ветеринарной лаборатории. Карантин по лептоспирозу животных введен на территории одного из личных подсобных хозяйств в Тобольске, карантин по псевдомонозу животных — на территории сельскохозяйственного предприятия в Ялуторовском районе.

"Мероприятия по ликвидации заболеваний продолжаются. Жителей просят немедленно извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели животных", — сообщает управление ветеринарии Тюменской области.

Лептоспироз — инфекционная болезнь многих видов животных, в том числе птиц, проявляющаяся кратковременной лихорадкой, желтушным окрашиванием, некрозами слизистых оболочек и кожи и другими симптомами.

Псевдомоноз — инфекционное заболевание молодняка сельскохозяйственных животных, характеризующееся пневмониями, диареей, артритами, у взрослых животных — маститами, вагинитами и эндометритами.

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# ветеринария , карантин

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