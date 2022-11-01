Зону отдыха открыли в лесном массиве у ДК "Водник" в Тюмени

| Фото: vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

600 метров асфальтированных дорожек, качели высотой 5 метров, игровой детский комплекс и турники появились в новой зоне отдыха в районе ДК "Водник" Ленинского округа Тюмени. Благоустройство территории выполняли ООО "СЗ "Меридиан" и АО "ЮИТ Санкт-Петербург".

Об этом глава города Руслан Кухарук написал в своих соцсетях.

"Сейчас проходит процедура приема-передачи объектов для текущего содержания. Все работы проведены за счет инвестора", - рассказал он.

Подрядчикам удалось сохранить зеленые насаждения. В новом месте отдыха установили скамейки, смонтировали освещение.

Руслан Кухарук напомнил, что ранее жители округа участвовали в голосовании и высказывали свои пожелания, что они хотели бы видеть на этой территории. Специалисты департамента городского хозяйства проводили встречи со спортсменами-лыжниками, которые традиционно проводили тренировки в лесном массиве, они делились своим мнением, где проложить трассу. Все предложения нашли отражение в проекте.