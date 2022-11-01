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В Тюменском районе научный институт оштрафован на 50 тыс. рублей за захламление территориии

Происшествия, 13:26 11 ноября 2022

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Штраф в 50 тыс. рублей назначен Всероссийскому научно-исследовательскому институту фитопатологии за нарушения природоохранного законодательства, сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что на земельных участках сельхозназначения в Тюменском районе, принадлежащих научному учреждению на праве постоянного бессрочного пользования, территория захламлена отходами потребления, уничтожен плодородный слой почвы, участки заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

Прокуратура района в отношении ответственного должностного лица института возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого ему назначен штраф в 50 тыс. рублей. В адрес директора учреждения внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения.

Земельные участки приведены в надлежащее состояние, очищены от мусора, отходов и сорной растительности.

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# прокуратура , свалки

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