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В Тобольске здание Центра гимнастики поставили под крышу

Экономика, 12:28 11 ноября 2022

vk.com/publicadmtobolsk | Фото: vk.com/publicadmtobolsk

У Центра гимнастики в Тобольске готов основной металлокаркас, здание поставлено под крышу. Строители выполнили большие объемы кладки и бетонирования, сообщает городская администрация.

Сооружение в микрорайоне 7а займет 4 тыс. 800 кв. метров. Его строят в рамках программы "Тобольск настоящий". На трех этажах центра разместят пять залов хореографии и гимнастики. Центральный зал для городских и региональных соревнований способен будет вместить до 350 человек.

Открытие объекта запланировано на 2023 год.

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# Тобольск , центр гимнастики

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