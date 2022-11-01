В Тобольске здание Центра гимнастики поставили под крышу

| Фото: vk.com/publicadmtobolsk | Фото: vk.com/publicadmtobolsk

У Центра гимнастики в Тобольске готов основной металлокаркас, здание поставлено под крышу. Строители выполнили большие объемы кладки и бетонирования, сообщает городская администрация.

Сооружение в микрорайоне 7а займет 4 тыс. 800 кв. метров. Его строят в рамках программы "Тобольск настоящий". На трех этажах центра разместят пять залов хореографии и гимнастики. Центральный зал для городских и региональных соревнований способен будет вместить до 350 человек.

Открытие объекта запланировано на 2023 год.