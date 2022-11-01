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В Тюменской области выплаты на первенца в 2022 году получили более 15 тысяч семей

Общество, 11:43 11 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 тыс. 636 семей Тюменской области получили ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка с января по октябрь 2022 года. Им перечислили почти 1,5 млрд рублей, сообщает информационный центр регионального правительства.

Выплата на детей, рожденных после 1 января 2018 года, предоставляется в рамках нацпроекта "Демография" за счет средств федерального бюджета.

Подать заявление на ее предоставление можно в электронном виде через федеральный или региональный портал Госуслуг. В 2022 году такой возможностью в Тюменской области воспользовались более 8 тыс. человек. Также можно обратиться с заявлением в филиалы МФЦ.

Добавим, с 1 января 2023 года выплата будет предоставляться в виде универсального пособия.

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# выплаты , национальный проект Демография , социальные выплаты

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