Тепловизоры, коптеры и походные печи для бани доставят мобилизованным тюменцам

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Рации, тепловизоры, коптеры, которые могут работать ночью, а также походные печи для бани доставят мобилизованным тюменцам в ближайшее время.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он напомнил, что ранее тюменские общественники привезли очередную партию груза для мобилизованных. Бойцам передали зимние спальники, термобелье, генераторы, сварочный аппарат, строительные материалы, топоры, термосы, фонарики, аккумуляторы.

"Все это мы закупили за счет средств областного бюджета. Часть вещей приобретена на пожертвования тюменцев", - рассказал глава региона.

Также мобилизованным передали посылки из дома от родных и близких.

"Получили гуманитарную помощь из Тюмени. Именные посылки по списку передадим по списку тем, кто был указан. Остальной груз распределим среди личного состава батальона. Спасибо губернатору, народному фронту и всем землякам", - сказал командир батальона.

Представители регионального оперативного штаба Тюменской области продолжают оставаться на связи с командирами подразделений. Все оборудование и амуницию закупают по конкретным запросам.