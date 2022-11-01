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Лабораторию по исследованию свойств двух видов газа открыли в ТИУ

Общество, 17:41 11 ноября 2022

пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Новую высокотехнологическую лабораторию по исследованию свойств газа открыли в Центре перспективных исследований и инновационных разработок Тюменского индустриального университета. Она создана в рамках соглашения между вузом и ПАО "Газпром".

Лаборатория оснащена современной инженерной инфраструктурой, укомплектована оборудованием для исследования свойств сжиженного углеводородного, природного газов, а также газового конденсата.

По информации пресс-службы университета, для изучения физико-химических свойств газа закуплена вся необходимая техника. При этом оборудование полностью российского производства.

В день открытия новой лаборатории в ТИУ прошла "Ярмарка вакансий", у студентов была возможность познакомиться с компанией "Газпром", подобрать место для прохождения практики и дальнейшего трудоустройства. Вакансии по 30 инженерно-техническим должностям представили 22 дочерних общества и организации ПАО "Газпром" из разных регионов и городов России.

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# природный газ , ТИУ

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