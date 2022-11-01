Ремезков: поправки в Бюджетный кодекс РФ упорядочат предоставление субсидий бизнесу

| Фото: фракция "Справедливая Россия - За правду" | Фото: фракция "Справедливая Россия - За правду"

Принятые Госдумой РФ в первом чтении изменения в Бюджетный кодекс РФ помогут упорядочить получение государственных субсидий гражданами и предпринимателями. Об этом сообщил первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам, депутат фракции "Справедливая Россия – за правду" Александр Ремезков.

По его словам, необходимость навести порядок в предоставлении государственных субсидий юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям назрела давно.

"На реализацию мер поддержки экономики выделяются значительные средства федерального бюджета. Однако процесс планирования и распределения направляемых на субсидии бюджетных средств остается непрозрачным. На практике эти средства порой не доходят до тех, кто в них действительно нуждается, и не всегда используются эффективно. Зачастую для производителей товаров, работ и услуг затруднен доступ к информации о возможности получения субсидий, а государство не имеет возможности оценить, кто из получателей субсидий обеспечит максимальную отдачу на каждый вложенный бюджетный рубль", - комментирует Ремезков.

Он подчеркнул, что в этой сфере нужно ввести единые стандарты и правила, сделать процедуру более открытой и прозрачной. Предложенные правительством изменения в бюджетном законодательстве позволяют сделать значимые шаги в этом направлении, применить системный подход, создать клиентоцентричную модель оказания государственной помощи.

Согласно изменениям в Бюджетный Кодекс РФ, субсидии должны предоставляться бизнесу на конкурентной основе. Средства получит тот, кто предложит наибольшую результативность их использования. Устанавливается и порядок проведения отбора получателей субсидий. Он включает в себя два этапа: отбор предложений претендентов на получение субсидий по категориям и по очередности поступления заявок, а затем - конкурсный отбор.

Вводиться требование отбора будет поэтапно: с 1 января 2023 года в отношении субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, с 1 января 2024 года - в отношении субсидий, предоставляемых из региональных и местных бюджетов, но обеспеченных целевыми межбюджетными трансфертами из федерального бюджета, с 1 января 2025 года – в отношении субсидий, которые регионы и муниципалитеты предоставляют за счет собственных бюджетных средств.

Информация о планируемых субсидиях из всех бюджетов РФ и об отборе их получателей будет размещаться в ГИИС "Электронный бюджет", а также на других официальных сайтах.