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140 мастеров Тюменской области зарегистрировались в онлайн-реестре ремесленников "Здесь"

Общество, 15:51 11 ноября 2022

sibremeslo.ru | Фото: sibremeslo.ru

140 мастеров зарегистрировались в онлайн-реестре ремесленников Тюменской области "Здесь". Ресурс запустили в августе, с того же момента команда проекта "Время ремесел" проводит в районах региона мастер-классы. Специалисты учат азам предпродажной подготовки изделий и тому, как монетизировать свое творчество.

"На онлайн-реестре "Здесь" может зарегистрироваться каждый ремесленник. А наша задача – помочь мастеру стать видимым, узнаваемым для потенциальных покупателей и ценителей ручной работы", - пояснила руководитель проекта "Время ремесел" Альфия Кабирова.

Обучающие курсы уже прошли мастера Ялуторовска и Ишима. А 12 ноября мастер-классы состоятся в Заводоуковске в ДК "Ритм".

Отметим, что онлайн-реестр ремесленников "Здесь" реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Оксана Корнеенкова

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