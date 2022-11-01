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10 волонтеров-дикторов подготовят к озвучиванию книг для слепых в Тюмени

Общество, 16:13 11 ноября 2022

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

10 волонтеров-дикторов, которым предстоит озвучивать книги для слепых, начнут обучать дикторскому мастерству и владению голосом в рамках информационно-просветительского проекта "Доступный формат", который реализуется в Специальной библиотеке для слепых, сообщает учреждение.

Занятия проведет Елена Романюк – сертифицированный специалист по сценической речи, чтецкому искусству, дубляжу, фониологии Системы добровольной сертификации специалистов по голосу и речи, член Российской общественной академии голоса. Также она является победителем творческого конкурса чтецов Международной конференции "ГОЛОС-2018" Союза дикторов.

Образовательные встречи будут проходить в читальном зале Специальной библиотеки.

Ранее добровольцы прошли отбор, в заключительном этапе которого участвовали 39 человек: 18 - заочно, они прислали свои аудиозаписи на электронную почту библиотеки, 21 волонтер – очно. Кастинг оказался межрегиональным: один из участников – житель Москвы, владелец личной студии звукозаписи, прислал тестовое задание в записи.

Цель проекта "Доступный формат" – подготовка мобильной группы волонтеров-дикторов для озвучивания книг тюменских авторов и создание коллекции художественных книг тюменских писателей и поэтов в формате "говорящей" книги.

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# библиотека для слепых , волонтеры

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