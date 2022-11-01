Об истории Тюменского аккумуляторного завода расскажут в библиотеке имени Текутьева

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча "Труженики тыла: история под маркой "ТАЗ" состоится в библиотеке истории города им. А. И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 12 ноября в 14 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

"Встреча будет посвящена трудовому подвигу рабочих и служащих Тюменского аккумуляторного завода в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годы. Осенью 1941 года немецкие войска подступали к Подольску. Тогда было принято срочное решение об эвакуации Подольского аккумуляторного завода в Тюмень. Уже через два месяца после прибытия завод дал первую продукцию под маркой "ТАЗ", — рассказали организаторы.

Сотрудники библиотеки истории города им. А. И. Текутьева представят краткий обзор книг, посвященных истории завода, прочитают газетные заметки, ярко отражающие деятельность завода в военные годы. В программе - просмотр документального фильма, посвященного предприятию.

Презентацию работы проекта "Труженики тыла" на краеведческом портале "ГородТ" гостям представит куратор проекта, заведующая отделом электронных ресурсов Центральной городской библиотеки Наталья Роляк.

Об архивной работе и о ходе создания этих списков расскажет куратор проекта "Труженики тыла", редактор библиотеки истории города им. А. И. Текутьева Дмитрий Падерин.

Встреча пройдет в рамках проекта "Труженики тыла" Централизованной городской библиотечной системы. Предварительная запись по телефону: 22-52-37. Возрастное ограничение: 6+.