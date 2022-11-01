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Прокуратура проверит жалобы жителей Тюмени на холод в квартирах

Общество, 16:24 11 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сообщить о проблемах с отоплением жители Тюмени смогут в городскую прокуратуру. Как сообщает надзорное ведомство, горячая линия будет работать 14 ноября.

Обратиться с жалобой на качество оказания коммунальной услуги можно будет с 9 до 13 часов по номеру 8 (3452) 56-89-54, добавочный 119.

По информации, поступившей от горожан, будут организованы проверки. При наличии оснований приняты необходимые меры реагирования.

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# горячая линия , отопительный сезон , прокуратура

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