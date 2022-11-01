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Тюменцы могут посетить выставку "Безграничный Север" до марта 2023 года

Общество, 09:40 14 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Безграничный Север" тюменцы могут посетить в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени до 26 февраля 2023 года, сообщают организаторы.

Выставка включила в себя около 60 произведений живописи, графики и макетов из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения. В большинстве работ представлен Ямал: земля, реки и небо, народы и их традиционная культура. Многие из них экспонируются в музейном комплексе впервые.

"Широта и размах природного целого, представленного в живописи Седова, Оболенинова, Рудина, дополнена образами Шруба, Овчарова и других художников. Отдельной темой в экспозиции звучит соседство северной природы и местных жителей", — сообщили в музейном комплексе.

Выставка открыта каждый день со вторника по воскресенье с 11 до 20 часов по адресу: ул. Советская, 63. Вход свободный. Возрастных ограничений нет.

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# выставка , Музейный комплекс имени Словцова

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