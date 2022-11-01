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Команды двух регионов встретятся на "Пионер-лиге" КВН в Тюмени

Общество, 09:51 14 ноября 2022

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Команды из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа станут участниками фестиваля тюменской "Пионер-лиги" КВН. Мероприятие пройдет 18 ноября, сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

За звание лучших сразятся сборные Ялуторовского, Бердюжского, Тюменского, Омутинского районов, Заводоуковска, Тюмени, Тобольска, Ишима, а также Нефтеюганского района Югры.

По итогам фестиваля будет сформирован состав команд на сезон "Пионер-лиги" 2023 года. Победитель сезона поедет на международный фестиваль детских команд КВН Всероссийской Юниор-Лиги Международного союза КВН в Анапу в сентябре 2023 года.

Начало фестиваля тюменской "Пионер-лиги" КВН в 17 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46). Вход свободный.

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# Дворец Пионер , КВН

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