Команды двух регионов встретятся на "Пионер-лиге" КВН в Тюмени

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Команды из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа станут участниками фестиваля тюменской "Пионер-лиги" КВН. Мероприятие пройдет 18 ноября, сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

За звание лучших сразятся сборные Ялуторовского, Бердюжского, Тюменского, Омутинского районов, Заводоуковска, Тюмени, Тобольска, Ишима, а также Нефтеюганского района Югры.

По итогам фестиваля будет сформирован состав команд на сезон "Пионер-лиги" 2023 года. Победитель сезона поедет на международный фестиваль детских команд КВН Всероссийской Юниор-Лиги Международного союза КВН в Анапу в сентябре 2023 года.

Начало фестиваля тюменской "Пионер-лиги" КВН в 17 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46). Вход свободный.