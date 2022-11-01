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Тюменский росгвардеец стал победителем чемпионата мира IKKF 2022

Спорт, 19:36 11 ноября 2022

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Сотрудник управления Росгвардии по Тюменской области Максим Быков стал победителем чемпионата мира IKKF 2022 по полноконтактному косики карате, сообщает пресс-служба ведомства.

Международные соревнования состоялись в Москве, в них приняли участие более 500 сильнейших бойцов из 20 стран мира в личном и командном зачетах.

По итогам упорной борьбы офицер из Тюмени, представляющий российскую сборную команду, продемонстрировал высокое мастерство и волю к победе. Росгвардеец завоевал золото и стал чемпионом мира 2022 года.

Максим Быков - многократный чемпион Тюменской области по карате и рукопашному бою, чемпион России по косики каратэ (2014 г.), чемпион мира по каратэ среди полицейских (2015 г.), серебряный призер чемпионата мира по полноконтактному косики каратэ (в своей весовой категории, 2017 г.).

Офицер активно ведёт общественную работу с детьми и подростками по военно-патриотическому и спортивному направлениям. Проводит мастер-классы с юными спортсменами и участвует в соревнованиях различного уровня.

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# карате , Росгвардия по Тюменской области

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