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ФК "Тюмень" проведет последний матч года в Оренбурге

Спорт, 09:07 12 ноября 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Заключительный матч 2022 года проведут игроки футбольного клуба "Тюмень" 12 ноября. В гостях сибиряки сыграют с "Оренбургом-2".

Отметим ,что лучший снайпер тюменцев Антон Кобялко три сезона выступал за команду Оренбурга в первой лиге, забив за нее в первенстве страны 14 мячей.

В прошлом сезоне "Тюмень" победила с редким для футбола счетом 7:3. Всего же "Оренбург-2" и "Тюмень" провели между собой пять официальных матчей. Все остались за сибиряками.

"Тюмень", всухую победившая в четырех последних встречах турнира, занимает в четвертой группе первое место. "Оренбург-2" держится седьмым.

Стартовый свисток прозвучит в 16 часов по тюменскому времени. Трансляция будет доступна на канале "Наш спорт 17" "Триколора". Информация о ходе игры будет в Telegram-канале "Тюмени".

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