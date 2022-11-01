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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцев ждут в пунктах сбора гуманитарной помощи #МыВместе

Общество, 13:04 12 ноября 2022

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Более 300 тонн гуманитарного груза отправил мобилизованным, их родственникам, а также вынужденным переселенцам Тюменский штаб движения #МыВместе.

Напомним, что акцию взаимопомощи волонтеры и медики запустили в России в марте 2020-го во время пандемии COVID-19. Теперь сеть муниципальных штабов занимаtтся сбором гуманитарной помощи.

Помочь может каждый - достаточно зайти на сайт и оставить заявку, либо лично посетить пункты сбора в Тюмени.

Во дворе "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) и центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) пункты работает ежедневно с 9 до 18 часов. Круглосуточно без выходных - в региональном центре "Семья" на Амурской, 150.

В центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации (проезд Солнечный, 10/1) - будни с 9 часов до 16 часов 30 минут.

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# гуманитарная помощь

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