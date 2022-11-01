126 водителей прошли проверку на трезвость в Тюмени на ул. Широтной

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

126 водителей проверили на трезвость в ходе сплошной проверки в Тюмени на ул. Широтной, в районе ТЭЦ-2, 12 ноября сообщает областная Госавтоинспекция.

"За два часа мероприятия проверены водители 126 автомобилей. Все были трезвые", - уточняется в сообщении ГИБДД Тюменской области.

По итогам рейда одного привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки ребенка-пассажира, двоих – за незаконную тонировку.