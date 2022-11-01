Семь рукодельниц из Ишима вышивают карту Тюменской области

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Семь рукодельниц из Ишима вышивают карту Тюменской области. Их совместное творение состоит из фрагментов, которые выполнены в разных техниках вышивки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Каждая из мастериц отвечает за свой фрагмент работы. Когда будут готовы все вышивки, выполненные крестиком, гладью, лентами и бисером их соберут и приклеят на деревянное основание размером 1,5 на 1,5 метра.

Презентация трехметрового полотна пройдет 12 декабря в концертном зале им. 30 лет ВЛКСМ Ишима. Проект "Вышиваем Тюменскую область" реализует Ишимский городской культурный центр.