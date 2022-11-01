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17,5 тонн салата получили предприниматели Тюменской области из Узбекистана

Экономика, 14:45 13 ноября 2022

пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области

17,5 т. салатов получили предприниматели Тюменской области из Узбекистана. Большая партия полезной зелени поступила в переработку после проведенных исследований, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

"Свежие салаты прошли проверку специалистами фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ". Лабораторные исследования показали безопасность всей партии салатов, карантинные организмы не обнаружены", - уточнили в ведомстве.

Судя по составу партии, в которой было несколько видов салата - айсберг, шпинат, руккола, романо, мангольд, фриссе, лолло Росса зелень будет использована для промышленного производства салатов.

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# импорт , Россельхознадзор

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