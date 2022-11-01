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В тюменских больницах используют инсулиновые помпы для лечения сахарного диабета

Общество, 11:21 14 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

640 детей Тюмени и Тюменской области имеют диагноз сахарный диабет. Большинство из них наблюдаются и лечатся в ОКБ №1, сообщает медучреждение во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, 14 ноября.

По словам врача-эндокринолога Любови Степановой, в областной больнице имеются современные средства контроля - это глюкометры системы флеш-мониторинга, которые значительно облегчают жизнь маленьким пациентам. Учреждение обеспечено инсулином как российского, так и европейского производства.

"Благодаря распоряжению губернатора Александра Моора, нашим пациентам бесплатно предоставляется новейшее оборудование - инсулиновые помпы со всеми расходными материалами. На сегодняшний день более 80 процентов уже обеспечены такими аппаратами. Теперь не нужно регулярно колоть маленькие пальчики, к тому же это еще и экономия родительского бюджета", - подчеркнула Любовь Степанова.

Первые признаки развития сахарного диабета у детей: сильная жажда, постоянное чувство голода, обильное мочеотделение, резкое снижение массы тела. Так, в иммунной системе происходит сбой, после чего клетки желудочной железы перестают вырабатывать инсулин.

Ребенок или подросток, имеющий заболевание сахарный диабет, умственно и физически полноценен и способен жить, как и его ровесники, не имеющие такого заболевания. И если не нарушать рекомендации своего лечащего врача - то есть все поводы для оптимизма, уверены тюменские медики.

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# сахарный диабет

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