За подключение сел и деревень к интернету проголосовали 6,9 тыс. жителей Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА"Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА"Тюменская линия"

Более 6,9 тыс. жителей малых населенных пунктов Тюменской области проголосовали за подключение к высокоскоростному интернету в 2023 году.

Голосование на сайте госуслуг завершилось 12 ноября. По его итогам, самыми активными стали жители деревень Шестакова и Иземеть в Тобольском районе, сел Лабино и Шипаково в Юргинском районе, деревни Кукушки в Исетском районе, деревни Посохова в Тюменском районе, села Сартово в Нижнетавдинском районе, села Верхнесидорово в Ярковском районе, поселка Иртыш в Вагайском районе и деревни Большое в Сладковском районе.

Активно голосовали и жители села Сартам Викуловского района, села Яровое Армизонского района, деревни Яр Ялуторовского района, деревни Ломаева Тобольского района.

Напомним, голосование за малые населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек, которые приоритетно подключат к высокоскоростному интернету в 2023 году, стартовало в начале октября. До 26 ноября Министерство цифрового развития продолжает принимать голоса по почте, после чего их прибавят к электронным голосам.

Свое мнение можно высказать, отправив письмо по почте на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. При этом необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет.

Окончательные итоги голосования и список населенных пунктов, набравших наибольшее число голосов опубликуют на сайте госуслуг до 26 декабря.

Напомним, по итогам голосования 2021 года в Тюменской области в 2022 году интернет подключают в 14 селах и деревнях.

Любовь Голышева