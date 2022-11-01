В Тюменском медуниверситете открыли начальную хирургическую школу

| Фото: пресс-служба ТМУ | Фото: пресс-служба ТМУ

Начальную хирургическую школу в Тюменском медуниверситете открыли впервые за 60 лет его существования с профориентационной целью. 50 старшеклассников Тюмени попали в нее на конкурсной основе.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" заведующая кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии, руководитель начальной хирургической школы ТМУ Лариса Вихарева, более 100 заявок поступило в вуз, отбирать было непросто.

"Школьник писали эссе, отвечали на вопрос, кто такой хирург. Было сложно выбирать, 50 человек отобрали. По окончании обучения в хирургической школе выдадим им дипломы, которые при поступлении в медицинский университет дадут им возможность с первого курса участвовать в студенческом хирургическом кружке", - говорит Вихарева.

Занятия в начались с 14 октября. Один раз в неделю, по пятницам, школьники, надев медицинские костюмы, старательно конспектируют лекции, изучают инструменты, постигают азы анатомии человека с помощью интерактивного стола "Пирогов".

Причины, по которым школьники решили попасть в эту школу, разные.

Учащаяся 10 класса лицея № 93 Тюмени Дарья Евдокеивеч: "Мне интересен мозг, как он работает, механизмы нашего организма. Интересно разобраться в том, из чего ты состоишь. Я самостоятельно изучаю труды Татьяны Черниговской, Аси Казанцевой. И участие в этой школе поможет мне на начальном этапе понять: медицина – это мое или нет".

Учащийся 10 класса лицей № 93 Тюмени Святослав Плотников: "В будущем я хочу стать хирургом, потому что это интересно и увлекательно. Мама – фельдшер. Но медицину я выбрал благодаря книге "Записки врача"".

Лекционные занятия со школьниками ведут участники студенческого хирургического кружка. Второкурсницы факультета "Лечебное дело" Екатерина Романова и Кристина Телюченко второй год изучают хирургию, знаниями охотно делятся со школьниками.

"Даем общехирургические понятия, знакомим с инструментами, рассказываем про шовный материал. Нацеливаем их на то, их это или нет", - отмечает Екатерина.

Кристина Телюченко считает, что хирургия - отрасль, где в полной мере можно применять теорию на практике. "Для себя решила, что буду этим заниматься в дальнейшем. Хирургия через три-пять лет будет еще более инновационной. Медицина не стоит на месте, постоянно развивается", - добавляет Кристина.

Впереди у школьников знакомство с хирургическими инструментами, а их более 200 видов. Также в программе обучения в школе юного хирурга предусмотрены групповые занятия по направлениям: гинекология, нейрохиругия, пластическая и абдоминальная хирургия. Обучение закончится 27 мая.

Анжела Лебедева