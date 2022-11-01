Тюменка устроила плантацию конопли в съемной квартире

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

На три года и шесть месяцев в колонию общего режима отправили 49-летнюю тюменку за культивирование конопли и хранение наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

Выяснилось, что выращивать растения рода Cannabis и изготавливать из них наркотические средства для личного употребления женщина начала в 2021 году. Она арендовала квартиру в центре. Семена конопли, систему вентиляции, термолампы с датчиками температуры, теплоизоляцию, удобрения и многое другое купила в Сети.

Предприимчивая тюменка культивировала коноплю, из части которой впоследствии изготовила наркотические средства, с января по май 2022 года. 30 мая в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленницу поймали сотрудники полиции.

По различным адресам у нее изъяли 35 корней кустов конопли, части этих растений массой почти на 2,5 кг, а также более 5,3 кг марихуаны и 23,5 грамм гашиша.