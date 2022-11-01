Тюменская область выполняет план финансирования национальных проектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Общий уровень финансирования реализации национальных проектов в Тюменской области, по данным на 1 ноября, составил 80 % от годового плана. Об этом на совещании по реализации нацпроектов, которое провел губернатор Александр Моор, доложил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов.

"Уровень финансирования национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные дороги" превысил 90 процентов, - пояснил он. - Выполнение нацпроектов "Образование" и "Демография" профинансировано более чем на 80 процентов".

Глава региона поручил обеспечить финансирование национальных проектов в установленные сроки, напомнив о необходимости экономии бюджетных средств.

"Цель национальных проектов, в первую очередь, заключается в повышении качества жизни наших земляков, поэтому они должны быть реализованы в полном объеме", – подчеркнул Александр Моор.