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Тюменскую борьбу на опоясках включили в "Антологию народной культуры"

Общество, 17:35 15 ноября 2022

из сообщества "Наше наследие" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Наше наследие" во ВКонтакте

Борьба на опоясках русских старожилов Тюменской области вошла в "Антологию народной культуры", которую презентовали на международном форуме стран СНГ и Балтии "Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации".

Форум прошел в Санкт-Петербурге с 10 по 12 ноября, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Антология включает 100 объектов нематериального культурного наследия народов России – обряды и праздники, эпические сказания, ремесла, промыслы, песни, танцы. В число этих объектов включена "Борьба на опоясках русских старожилов Тюменской области". На форуме регион представила директор Дворца национальных культур "Строитель" Ольга Тереня.

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# борьба , культурное наследие

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