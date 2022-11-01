ТюмГУ и Казанский университет проведут Всероссийский диктант по английскому языку

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Всероссийский диктант по английскому языку проведет ТюмГУ совместно с Казанским федеральным университетом 30 ноября. Диктант пройдет уже в седьмой раз, соревноваться будут учащиеся более 500 школ, вузов и ссузов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Площадкой написания английского диктанта в Тюменском государственном университете станет Финансово-экономический институт (ул. Ленина, 16, ауд. L300). Начало - в 12 часов. Регистрация - до 30 ноября.

В 2021 году акция объединила более 26000 обучающихся из 75 регионов России и восьми стран.

В 2022 году текст посвящен развитию интернета, инновациям и внедрению цифровых технологий в разные сферы жизни.

Диктант, состоящий из 300-400 слов (14-20 предложений), будет длиться около 30 минут. Участникам запрещено иметь при себе справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Результаты станут известны после 21 декабря. Победители и призеры получат дипломы, а все остальные – сертификаты об участии.