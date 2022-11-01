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В Ишимском районе браконьеры застрелили двух сибирских косуль

Происшествия, 17:24 15 ноября 2022

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Двое мужчин осуждены за незаконную охоту на косуль в Ишимском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

3 мая 2022 года мужчины приехали на личном автомобиле в Синицынский бор Ишимского района, где из охотничьего карабина незаконно застрелили двух сибирских косуль. Разрешений на оружие и охоту браконьеры не имели.

Преступление выявили сотрудники полиции при досмотре автомобиля.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимым наказание в виде 3 лет 2 месяцев и 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Каждый осужденный также лишен права заниматься деятельностью, связанной с охотой, сроком на 2 года.

По иску Ишимского межрайонного прокурора в интересах департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды Тюменской области с осужденных взыскана сумма причинённого ущерба в размере 320 тыс. рублей.

Изъятые в ходе следствия охотничий карабин и боеприпасы к нему конфискованы в доход государства. Арест на автомобиль сохранён до полного возмещения браконьерами причинённого ими ущерба.

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# браконьеры

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