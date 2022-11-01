Еще 33 камеры слежения за лесными пожарами установят в Тюменской области до конца года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще 33 камеры слежения за лесными пожарами установят в Тюменской области до конца 2022 года. Таким образом, практически вся территория региона будет охвачена системой видеомониторинга, позволяющей предотвращать пожары на ранней стадии их возникновения.

Об этом сообщил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов на пресс-конференции "Итоги пожароопасного сезона" в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 15 ноября.

Сейчас установлены и работают на высотных объектах 17 камер. До конца года планируется расширить сеть до 50 видеокамер наблюдения на территории 20 районов области. Камеры фиксируют задымление, сигнализируют об этом и передают координаты. Затем, исходя из полученной информации, на место происшествия направляется бригада немедленного реагирования.

Напомним, всего с начала сезона в ликвидации пожаров задействовали 4 тыс. 279 человек и 1 тыс. 13 единиц техники.

Виктория Макарова