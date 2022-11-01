  • 15 ноября 202215.11.2022вторник
  • USD60,3982
    EUR62,1554
  • В Тюмени -7..-9 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Еще 33 камеры слежения за лесными пожарами установят в Тюменской области до конца года

Общество, 14:36 15 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще 33 камеры слежения за лесными пожарами установят в Тюменской области до конца 2022 года. Таким образом, практически вся территория региона будет охвачена системой видеомониторинга, позволяющей предотвращать пожары на ранней стадии их возникновения.

Об этом сообщил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов на пресс-конференции "Итоги пожароопасного сезона" в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 15 ноября.

Сейчас установлены и работают на высотных объектах 17 камер. До конца года планируется расширить сеть до 50 видеокамер наблюдения на территории 20 районов области. Камеры фиксируют задымление, сигнализируют об этом и передают координаты. Затем, исходя из полученной информации, на место происшествия направляется бригада немедленного реагирования.

Напомним, всего с начала сезона в ликвидации пожаров задействовали 4 тыс. 279 человек и 1 тыс. 13 единиц техники.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# камеры видеонаблюдения , лесные пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:54 15.11.2022Уровень газификации в Тюменской области достигнет 97,3 % к концу 2022 года
15:43 15.11.202232 поста пожарной охраны семи районов войдут в противопожарную службу Тюменской области в 2023 году
15:10 15.11.2022Тюменскую настольную игру о деятелях культуры презентуют в Московской области и Ставропольском крае
14:36 15.11.2022Еще 33 камеры слежения за лесными пожарами установят в Тюменской области до конца года