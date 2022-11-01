32 поста пожарной охраны семи районов войдут в противопожарную службу Тюменской области в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

32 поста пожарной охраны Ялуторовского, Ишимского, Казанского, Сладковского, Абатского, Сорокинского и Викуловского районов введут в состав противопожарной службы Тюменской области в 2023 году.

Об этом сообщил заместитель директора областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Горин на пресс-конференции "Итоги пожароопасного сезона" в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 15 ноября.

Сейчас в регионе 32 отдельных противопожарных поста. Штат службы составляет 342 человека. Под их надзором – 118 населенных пунктов, а это более 77 тыс. человек.

"Для реализации своих полномочий и взаимодействий были заключены соглашения между департаментом гражданской защиты, МЧС России по Тюменской области и департаментом лесного комплекса о взаимодействии и помощи при тушении ландшафтных пожаров. Так что все подразделения привлекались в течение пожароопасного сезона", - отметил Андрей Горин.

В распоряжении подразделений тюменской противопожарной службы 52 единицы техники. Для дополнительного оснащения в этом году закупили еще шесть пожарных цистерн, 10 тракторов для создания минерализованных противопожарных полос. Также планируется купить 94 плуга и 47 дисковых борон. "Все средства из бюджета уже выделены, конкурсные мероприятия проведены. Оборудование поступит до конца этого года", - добавил заместитель директора областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности.

Напомним, с начала сезона в ликвидации пожаров задействовали 4 тыс. 279 человек и 1 тыс. 13 единиц техники.

Виктория Макарова