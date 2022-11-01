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Уровень газификации в Тюменской области достигнет 97,3 % к концу 2022 года

Общество, 15:54 15 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

97,3 % составит уровень газификации населенных пунктов Тюменской области по предварительным итогам 2022 года.

Об этом на открытии газопровода в селе Красногорское Исетского района 15 ноября сообщил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

"В 2022 году в Тюменской области в эксплуатацию вводятся около 215 километров газовых сетей. Голубое топливо смогут получить 2,7 тысячи новых потребителей. Это наша обычная текущая практика. Уровень газификации в Тюменской области повысится за год на 0,4 % - это очень хороший результат", - сказал он.

Вячеслав Вахрин напомнил, что в регионе реализуются сразу два направления – газификация новых населенных пунктов и догазификация территорий, где газ проведен, но не все потребители к нему подключены.

"Приход газа в домовладения существенно повышает комфорт. Понятно, что это тепло и можно отапливаться газом. Но это еще и выгодно с точки зрения экономии собственных средств. Кроме того, газификация позволяет повысить деловую активность, потому что если населенный пункт газифицирован, то можно открывать в нем новые производства", - добавил Вахрин.

Любовь Голышева

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# Вячеслав Вахрин , газификация , догазификация

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