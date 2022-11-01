Продукция более 300 производителей Тюменской области, Ямала и Югры представлена в центре Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продукция более 300 предпринимателей и самозанятых из Тюменской области, Ямала и Югры представлена в "Тюменском доме подарков" на улице Республики, 5 а. Локация в историческом центре Тюмени привлечет не только горожан, но и туристов. Здесь же открыт бар "Сытый мамонт", в котором можно оценить качество предлагаемых продуктов, рассказал заместитель директора компании "Подари маркет" Никита Фоминцев.

"За основу взяли продукцию местных производителей, именно из нее на кухне готовят традиционные блюда, но с необычными для туристов добавками, например, бутерброды с муксуном, пельмени с олениной. Мы взяли набор тюменских продуктов, которые всегда пользуются спросом у гостей из других регионов и которые любим и мы сами: муксун, щекур, омуль, стерлядь, в том числе и консервированная рыба. Для приготовления блюд используем икру сибирского осетра, которого выращивают в Исетском районе. Ассортимент дичи представлен от Ялуторовского мясокомбината и индивидуальных предпринимателей Салехарда. Мы придерживаемся своей концепции, любим свой регион и продвигаем его", – уточнил он.

В меню, например, есть бутерброды с салом, мясом и рыбой, салаты "Мимоза на сырке", "Оливье с оленьей колбасой". Многие, по словам Никиты Фоминцева, хотят попробовать пельмени с олениной. Над этим блюдом в "Сытом мамонте" работали долго. "Основная проблема в том, что мясо довольно плотное. Нужно было постараться, чтобы добиться правильного сочетания теста, мяса, соуса", — добавил он.

Десерты классические, но с необычными топингами, например, туристы могут попробовать чизкейк с вареньем из сосновых шишек. В ближайшее время авторы идеи хотят расширить в меню. В планах — уха из местной рыбы, жареная сибирская корюшка. Напитки тоже тюменского производства — завода "Очаково" и компании Fizzberry, есть иван-чай агрофабрики "Русич".

"Идея "Сытого мамонта" родилась, когда открывали "Тюменский дом подарков". Решили, что нашим гостям было бы интересно попробовать блюда из продуктов, которые представлены. Для нас важно делать упор на местные продукты. На Севере мы нашли поставщиков, которые предлагают варенье из морошки, рыбные консервы", — добавил Никита Фоминцев.

В "Тюменском доме подарков" представлены фирменная линейка косметики и сувениров от Visit Tyumen, печатные пряники из Тобольска и тюменского хлебокомбината "Абсолют", кондитерские товары "Квартета". Югорская экофабрика "Этника" готова удивить посетителей мармеладом с ягелем, ремесленным шоколадом.

Помимо гастрономии отдельное внимание уделено сувенирам местных мастеров — под это отвели цокольный этаж. Тарелки с изображением исторических зданий, памятников, моста Влюбленных, магниты с нефтью и многое другое – это еще один важный ресурс, повышающий туристическую привлекательность региона. "Мы поддерживаем местных мастеров, берем их товар под реализацию. Даже учим их, объясняем, как правильно работать с документами, чтобы они выходили на новый уровень, продвигали наш регион через свою продукцию", – добавил Никита Фоминцев.

Инна Пахомова