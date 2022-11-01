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Два года в колонии общего режима проведет продавец суррогатного алкоголя в Тюмени

Происшествия, 20:04 15 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два года в колонии общего режима проведет продавец суррогатного алкоголя в Тюмени. От употребления водки с метиловым спиртом в составе, в январе 2022 г. умерли четыре человека, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Продавец магазина "Продукты", что на ул. Маршала Захарова признана виновной в сбыте продукции, которая опасна для здоровья и жизни людей.

Напомним, что в сентябре был осужден и поставщик суррогатного алкоголя. Ближайшие семь лет и шесть месяцев он проведет в колонии строго режима.

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# приговор , суд

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