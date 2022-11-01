Тюменцам расскажут про добровольчество в "Школе социального волонтера"

| Фото: добровольческое движение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: добровольческое движение Тюменской области во ВКонтакте

Первое занятие в "Школе социального волонтера" пройдет для всех желающих в Тюмени 23 ноября. Проект создан в рамках инициативы "Мечты из парка", которая направлена на оказание помощи паллиативным пациентам из хосписа.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила куратор, руководитель центра добровольцев ТюмГУ, психолог Ирина Никулина.

"На первом занятии я дам базу. Участники узнают, кто такой волонтер, потому что у нас в обществе есть путаница. Например, какой-то торговый центр просит добровольцев раздать листовки, только это не волонтерство, а подмена понятий", - отметила Ирина Никулина.

Она поможет разобраться в том, кто такие социальный волонтер, координатор, организатор и руководитель, расскажет про аксиомы социального волонтерства, о том, какие виды социальной помощи бывают, о процессной истории. Также Ирина поделится своей моделью работы с добровольцами. По ее словам, она опирается на опыт "Даниловцев", которые около 11 лет занимаются добровольчеством в Москве, а с недавнего времени развивают его в других регионах онлайн.

"Все это и многое другое я расскажу на вводном занятии. Если от участников поступит запрос на дополнительную информацию, то сделаем еще встречи, но они будут проходить уже онлайн. Возможно, это даже будет в следующем году", - добавила психолог.

По словам Ирины Никулиной, обучение волонтеров проводится для того, чтобы можно было задействовать их весной в проекте "Мечты из парка". "Наша задача, чтобы социальные добровольцы приходили в хоспис, но не просто один раз заглянули на Новый год или на Восьмое марта с подарками, а чтобы общались, гуляли с пациентами регулярно", - подчеркнула куратор проекта.

Волонтеры должны будут проводить досуговые мероприятия для пациентов, а также организовать благотворительный концерт.

Регистрация в "Школу социального волонтера" откроется в ближайшее время в группах "Лига добровольцев ТюмГУ" и "Мечты из парка. Волонтеры заботы в хосписе". Здесь опубликуют информацию о месте встречи.

Напомним, "Мечты из парка" - это проект Тюменского государственного университета. Авторы выиграли на его реализацию от Росмолодежи грант в 1 млн рублей. Основное подготовительное событие проекта – благоустройство прилегающей к хоспису территории. Присоединиться к участию могут все неравнодушные граждане.

Виктория Макарова