Региональный маткапитал на третьего ребенка получили 5,7 тыс. семей Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

5 тыс. 798 семей Тюменской области получили региональный маткапитал на третьего и последующих детей с начала 2022 года. Общая сумма выплат превысила 347 млн рублей, сообщает информационный центр регионального правительства.

Поддержка предоставляется в рамках нацпроекта "Демография", ее размер составляет 100 тыс. рублей. Условиями для получения регионального маткапитала являются рождение или усыновление третьего и последующих детей, гражданство РФ, подтверждение проживания в Тюменской области, обращение в течение трех лет со дня рождения ребенка. Заявителем может быть и мужчина при определенных обстоятельствах.

Капитал можно потратить на газификацию, платные медицинские услуги для детей, приобретение, строительство и ремонт жилья, образование детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, доплату к ежемесячной выплате на третьего ребенка и последующих детей.

Заявления на выплату принимаются на портале госуслуг Тюменской области. Дополнительную информацию можно получить в едином контакт-центре по телефону 8-800-600-00-00 или в информационно-справочной службе 8-800-100-12-90.