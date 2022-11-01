С тюменских улиц за сутки вывезли более 6 тысяч кубометров снега

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

6 тыс. 623 кубометра снега вывезли на два снежных полигона: на 9 км Велижанского тракта и на проезде Воронинские горки за минувшие сутки.

По информации городского комитета по связям с общественностью и СМИ, для ликвидации последствий снегопада 16 ноября были задействованы: 528 единиц техники в том числе 89 комбинированных дорожных машин, 143 трактора. Дорожную сеть - более 1100 км - обслуживают 654 рабочих.

Снежный полигон на Воронинских горках открыли 15 ноября. Он способен принять до 500 тысяч кубометров снега.