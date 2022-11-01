Фильм об устойчивости человека к холоду создадут тюменские медики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Устойчивость организма человека к холоду, в том числе в условиях Севера и Арктики, исследуют студенты Тюменского государственного медуниверситета. Итогом научно-практического проекта станет создание фильма, сообщает пресс-служба медвуза.

Студенты проведут научные исследования и определят интегральные показатели развития холодовой устойчивости. Также они изучат, существуют ли отличия адаптации человека к холоду от холодовой устойчивости и в чем их разница.

Проект предполагает исследование влияния холода на жизнь человека и его адаптации к жизнедеятельности в условиях Севера и Арктики с использованием ресурсов человеческого организма и современных технологий диагностики и поддержания здоровья.

Исследование проводит ТюмГМУ совместно с Тюменским научным центром СО РАН и научно-образовательным центром "Регион здоровья".