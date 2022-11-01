Тюменский студент вошел в топ лучших концертных промоутеров страны

| Фото: Центр по связям с общественностью Филиал ПАО «МТС» | Фото: Центр по связям с общественностью Филиал ПАО «МТС»

Студент Тюменского государственного университета Денис Тухватуллин вошел в число лучших юных концертных промоутеров страны, завоевав бронзу в конкурсе МТС "Поколение М". Для участия в кастинге 21-летний тюменец прошел мастер-класс музыкального промоушена в мультицентре "Контора пароходства".

Денис поделился своим опытом в организации музыкальных событий на примере регионального фестиваля "Музсходка", а также рассказал о современных трендах и перспективных направлениях в будущем. Жюри отметило профессиональный подход конкурсанта, что позволило ему занять призовое место.

"Я с детства люблю музыку, активно слежу за свежими релизами и всегда стараюсь их критически оценивать. Больше всего мне нравится альтернативный рок, трип-хоп, электроника, выборочно – джаз и метал. Участие в проекте позволило мне проанализировать современную музыкальную индустрию, сформировать свое видение, как бы я мог продвинуть любимых исполнителей", — рассказал Денис Тухватуллин.