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Никотиновая зависимость снижает качество жизни, считает тюменский врач

Общество, 17:09 17 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снижает качество жизни и создает большое количество сбоев в организме человека никотиновая зависимость, считает главный врач областной больницы № 11 из р. п. Голышманово Алексей Белов. Об этом в Международной день отказа от курения сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В дыме табака содержится более 30 ядовитых веществ: никотин, углекислый газ, окись углерода, синильная кислота, аммиак, смолистые вещества, органические кислоты и другие. Согласно статистическим данным, по сравнению с некурящими длительнокурящие в 13 раз чаще заболевают стенокардией, в 12 раз – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой желудка. Курильщики составляют 96-100 % всех больных раком легких. Каждый седьмой долгое время курящий болеет облитерирующим эндартериитом - тяжким недугом кровеносных сосудов.

Никотин относится к нервным ядам, в малых дозах он возбуждает нервные клетки, способствует учащению дыхания и сердцебиения, нарушение ритма сердечных сокращений, тошноте и рвоте. В больших дозах тормозит, а затем парализует деятельность клеток центральной нервной системы, в том числе вегетативной. Расстройство проявляется понижением трудоспособности, дрожанием рук, ослаблением памяти.

"Многим не хватает мотивации для окончательного и бесповоротного отказа от табака. Чтобы тяга человека к ЗОЖ перевесила влечение к никотину, надо узнать больше о пагубном влиянии сигарет на каждого из нас и методах искоренения вредной привычки. Но в целом отрадно то, что курение все больше становится не популярным среди людей", - отметил Алексей Белов.

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# никотин , областная больница , отказ от курения

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