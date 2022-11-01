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У музея Банка России появился собственный сайт

Общество, 09:53 18 ноября 2022

vk.com/museum_cbr | Фото: vk.com/museum_cbr

Банк России запустил новый сайт, который посвящен истории денежного обращения, уникальным фактам, связанным с жизнью денег, и людям, которые в разные времена управляли финансами страны.

Ресурс рассказывает, о чем говорят деньги, какие истории с ними связаны. Здесь можно отследить путь монет — от первых сребреников до памятных коллекционных экземпляров, узнать тайны водяных знаков на старинных банкнотах и оценить роль денег в культуре, литературе и искусстве, сообщает Центробанк.

Впервые будут опубликованы уникальные истории экспонатов, хранящихся в запасниках музея, а также эксклюзивные материалы из архива Центрального банка.

Зайдя на портал, можно побывать на виртуальной экскурсии по главному зданию и музею Банка России или записаться на бесплатные экскурсионные программы музея не только в Москве, но и в 54 городах России.

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# Центральный банк России

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