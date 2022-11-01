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В Тюменской области принимают заявки на конкурс патриотической песни "Внуки героев"

Общество, 18:30 17 ноября 2022

центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

Открытый областной детский конкурс военно-патриотической песни "Внуки героев" пройдет на базе Дома культуры Казанского района 25 ноября. Для участия ждут юных вокалистов и музыкальные группы в возрасте от 6 до 13 лет из Тюменской области и других регионов России.

Заявочная кампания продлится до 21 ноября включительно. Для того, чтобы стать участником, необходимо до указанного срока направить запрос на электронную почту: audosug@mail.ru с указанием в теме письма "Заявка. Внуки героев", сообщает центр "Аванпост"

Принять участие можно в номинациях: "Исполнители песен 6 - 8 лет", "Исполнители песен 9 - 11 лет", "Исполнители песен 12 - 13 лет", "Вокально-инструментальные ансамбли", "Вокальные группы 6 - 10 лет", "Вокальные группы 11 - 13 лет".

центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

Жюри будут оценивать конкурсантов по двум исполняемым песням военно-патриотической тематики, а смотреть будут на соответствие теме конкурса, зрелищность и конечно же исполнительский уровень юных вокалистов.

Председателем жюри выступит Сергей Дьяконов-Дьяченков - почётный работник культуры и искусств Тюменской области, исполнитель, музыкант и композитор, вокалист эстрадно-джазового оркестра "Золотая Труба".

Положение конкурса здесь.

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# конкурсы , песни , центр Аванпост

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