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Владимир Якушев поручил проконтролировать доступность лекарств в регионах УФО

Общество, 18:52 17 ноября 2022

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Информацию о проблемах с жизненно важными препаратами поручил предоставить главным федеральным инспекторам в регионах полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушевна. В первую очередь речь идет об инсулине, лекарственных препаратах для лечения тяжелых, хронических и онкологических заболеваний, а также для химиотерапии.

Вопрос обеспечения лекарственными препаратами обсуждался на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами субъектов, сообщает полпредство.

Владимир Якушев напомнил о критической важности этой темы: "Мы всегда должны мгновенно реагировать, как по аптечным сетям, так и по стационарам. Здоровье граждан для нас – абсолютный приоритет".

Другой важной темой стала ситуация с паспортами готовности муниципалитетов к отопительному сезону. Регионы устраняют замечания Ростехнадзора.

На особом контроле полпреда остаются жалобы и обращения мобилизованных и их родственников: внимательное рассмотрение всех вопросов, касающихся выплат, размещения, экипировки и порядка прохождения службы мобилизованных должно решаться с привлечением всех ответственных органов, подчеркнул полпред.

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# Владимир Якушев , Лекарственное обеспечение , мобилизация

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