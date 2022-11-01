Марафон "100 миллионов для Победы" стартовал в Тюменской области
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Двухдневный марафон "100 миллионов для Победы" стартовал на телеканале "Тюменское время".
В студии кипит работа. В прямом эфире — на 21 и 22 каналах кабельного ТВ и в соцсетях - идет сбор средств на покупку дополнительного обмундирования для мобтилизованных из Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
Два дня будет работать спецстудия, где в режиме реального времени расскажут о ходе акции и сумме собранных средств. Подключайтесь к эфирам и следите за новостями.