Марафон "100 миллионов для Победы" стартовал в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двухдневный марафон "100 миллионов для Победы" стартовал на телеканале "Тюменское время".

В студии кипит работа. В прямом эфире — на 21 и 22 каналах кабельного ТВ и в соцсетях - идет сбор средств на покупку дополнительного обмундирования для мобтилизованных из Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Два дня будет работать спецстудия, где в режиме реального времени расскажут о ходе акции и сумме собранных средств. Подключайтесь к эфирам и следите за новостями.