Тюменцам расскажут, какие инструменты создания сценария помогают удержать внимание зрителя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый мастер-класс о сценарном искусстве пройдет в центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис" в 19 часов 22 ноября. Спикером станет драматург, сценарист, сценарный консультант и преподаватель сценарного мастерства, основатель первой российской онлайн-киношколы Александр Молчанов. Об этом сообщают организаторы - Центр развития цифрового капитала.

Федеральный эксперт расскажет, какие инструменты создания сценария помогают удержать внимание зрителя. Также с участниками подробно разберут модели "Путь героя" и "Путь героини". Перед мероприятием необходимо прочитать книгу Александра "Букварь сценариста".

Регистрация на встречу доступна по ссылке.

Отметим, что мастер-классы о сценарном искусстве продолжатся и декабре. Анонсы будут размещать в группе "Кинолекторий" во ВКонтакте.